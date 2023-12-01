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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صنَّاع فيلم "فوي! فوي! فوي!" في مهرجان مراكش.. تفاصيل

محمد فراج وعمر هلال
محمد فراج وعمر هلال ومحمد حفظي

شارك صنَّاع الفيلم المصري"فوي! فوي! فوي!"، في مقدمتهم النجم محمد فراج، في الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي تستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

وبالتزامن مع بدء فعاليات المهرجان، تواجد الفنان محمد فراج بطل الفيلم، والمخرج عمر هلال، والمنتج محمد حفظي في دولة المغرب، لحضور عرض الفيلم.

وكان الفيلم -بمجرد طرحه في سبتمبر الماضي- قد حقق أصداء نقدية إيجابية، وشعبية هائلة، وتم ترشيحه للمنافسة على الانضمام لقائمة الأفلام القصيرة المُنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية.

وبجانب الأصداء الإيجابية، احتل العمل صدارة شباك التذاكر في الأسابيع الأولى من طرحه في مصر، محققاً أكثر من 30 مليون جنيه، الأمر نفسه تكرر في السعودية وفقا لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع التي أعلنت حصوله حينها على 4 ملايين ريال بما يعادل (1.1 مليون دولار).

فيلم "فوي! فوي! فوي!" من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وحنان يوسف، وإنتاج محمد حفظي، وتأليف وإخراج عمر هلال في أول تجربة روائية طويلة بعد سنوات من العمل بمجال الإعلانات.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "حسن"، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع أسرته، ويتحايل للانضمام إلى فريق كرة قدم من المكفوفين يتّجه للمشاركة في كأس العالم بأوروبا، فيدّعي أنه مكفوف مثلهم. خلال الرحلة، يلتقي شخصيات ويخوض مغامرات.

فوي فوي فوي محمد فراج مهرجان الدولي للفيلم بمراكش

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