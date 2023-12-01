تسهيلات بالانتخابات في أبو ظبي.. منسق حملة أنا مواطن بالإمارات تكشف التفاصيل

قالت دينا الجعفري منسق حملة “انا مواطن” بالامارات العربية المتحدة حيث شهد اليوم اقبالا كبيرا من المصريين على التصويت في الإنتخابات بالإمارات خاصة بوجود الرئيس السيسي اليوم بدولة الإمارات لمؤتمر cop 28.



وأكملت، الجعفري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى، أن اليوم هو الأول في الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وسوف يشهد باقي اليوم اقبالا كبيرا على مدار اليوم ومن المتوقع بعد صلاة الظهر تشهد صناديق الأقتراع تصويتا لعدد اكبر من المصريين.

السفارة المصرية بأبو ظبي



وأضافت أن القنصلية المصرية توجد بدبي والسفارة المصرية بأبو ظبي عاصمة الإمارات وهما المقر الانتخابي للترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدة ان السفارة جاهزة لاستقبال جميع فئات المصريين من زوي الهمم وكبار السن، لافتة الى ان هناك عمليات تطوعية من المصريين لمساعدة في الرحلة الانتخابية ويتم الانتخاب بجواز السفر او البطاقة .

وأوضحت منسقة حملة أنا مواطن بدولة الإمارات، أن السفارة المصرية بالإمارات تقدم تسهيلات على المصريين اللذين تنتهي صلاحية بطاقتكم الشخصية يحق لهم أيضا الإنتخابات والتصويت.