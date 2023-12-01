عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسهيلات بالانتخابات في أبو ظبي.. منسق حملة أنا مواطن بالإمارات تكشف التفاصيل

الأنتخابات المصرية
الأنتخابات المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة

قالت دينا الجعفري منسق حملة “انا مواطن” بالامارات العربية المتحدة حيث شهد اليوم اقبالا كبيرا من المصريين على التصويت في الإنتخابات بالإمارات خاصة بوجود الرئيس السيسي اليوم بدولة الإمارات لمؤتمر cop 28.
 

وأكملت، الجعفري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى، أن اليوم هو الأول في الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وسوف يشهد باقي اليوم اقبالا كبيرا على مدار اليوم ومن المتوقع بعد صلاة الظهر تشهد صناديق الأقتراع تصويتا لعدد اكبر من المصريين.

السفارة المصرية بأبو ظبي


وأضافت أن القنصلية المصرية توجد بدبي والسفارة المصرية بأبو ظبي عاصمة الإمارات وهما المقر الانتخابي للترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدة ان السفارة جاهزة لاستقبال جميع فئات المصريين من زوي الهمم وكبار السن، لافتة الى ان هناك عمليات تطوعية من المصريين لمساعدة في الرحلة الانتخابية  ويتم الانتخاب بجواز السفر او البطاقة .

وأوضحت منسقة حملة أنا مواطن بدولة الإمارات، أن السفارة المصرية بالإمارات تقدم تسهيلات على المصريين اللذين تنتهي صلاحية بطاقتكم الشخصية يحق لهم أيضا الإنتخابات والتصويت.

الامارات السفارة المصرية صناديق الاقتراع الرئيس السيسي لإمارات العربية المتحدة الانتخابات أبو ظبي الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ نا مواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

الخطيب يفتح باب الرحيل أمام أي لاعب من الأهلي .. تفاصيل

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

ترشيحاتنا

توافد المصريين بالنمسا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الرئيس البرازيلي بقمة المناخ: البشرية تعاني من الجفاف والفيضانات ونحتاج لأفعال ملموسة

رداً على هجمات الاحتلال.. سرايا القدس تقصف محور نتساريم بقذائف الهاون

التعليم العالي: ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية إلى 28 مليار جنيه خلال 2023

القنصل المصرى بمارسيليا: الجالية في فرنسا متحمسون للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024

استشهاد 32 مواطنا وإصابة العشرات| الاحتلال يعلن استعداده للمرحلة القادمة من الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأكثر جرأة؟.. نجمات تألقن باللون الأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

فستان شيرين عبد الوهاب يثير الجدل في حفل روائع السنباطي| سعره خرافي

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل طاقية السلطان

بفستان مكشوف.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

فيديو

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ