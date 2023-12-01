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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الرئيس البرازيلي بقمة المناخ: البشرية تعاني من الجفاف والفيضانات ونحتاج لأفعال ملموسة

صدى البلد

دعا الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إلى تكريس كافة الجهود لتمويل العمل المناخي، مشيرا إلى أن وتيرة تخفيض انبعاثات الكربون في العالم بطيئة.

وقال الرئيس البرازيلي، خلال كلمته في مؤتمر الأطراف "COP28" بمدينة اكسبو دبي، إن: "البشرية تعاني من الجفاف والفيضانات بسبب تغير المناخ، وعلينا أن ندفع الثمن لحماية الأجيال المقبلة من تداعيات التغير".

وأضاف: "نحتاج إلى أفعال ملموسة في مواجهة تغير المناخ وحماية الكوكب".

وشدد على أنه ينبغي "على العالم مواجهة "انعدام العدالة" فيما يتعلق بمواجهة تداعيات تغير المناخ".

وانطلقت اليوم، الجمعة، القمة العالمية للعمل المناخي في اكسبو ديي بدولة الإمارات وسط حضور كبير من قادة ورؤساء دول العالم، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين

وقد سلطت الصحف  الاماراتية الضوء في افتتاحياتها على انطلاق أعمال كوب 28 بمشاركة حوالي 198 دولة، مشيرة إلى أن المؤتمر حقق في أول يوم لانطلاقه واحدًا من أهم أهدافه، باعتماد صندوق عالمي للمناخ للمساهمة في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات تغير المناخ، فيما أعلنت الإمارات تقديمها مبلغ 100 مليون دولار للصندوق.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات أمس الخميس، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، وكان في استقباله الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

كما وصل الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، إلى البلاد، أمس الخميس، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28».

ووصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى أبوظبي أمس الخميس، على رأس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال القمة.

وتستضيف دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأطراف بمدينة «إكسبو دبي» حتى 12 ديسمبر المقبل.


ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة، فيما يحضر الحدث نحو 180 من رؤساء دول وحكومات.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،أمس الخميس، العديد من قادة العالم ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر، وبحث هو والضيوف العلاقات بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وعدداً من القضايا، الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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