محمد صلاح: سامسون لم يحصل على الفرصة مع الزمالك.. ونداي تطور كثيرا

أشاد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق بالفوز الذي حققه الفريق على مودرن فيوتشر مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز 2023 - 2024 " دوري نايل".



وقال صلاح في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN :

الزمالك حقق فوزاً هاماً على مودرن فيوتشر، وهو فريق منظم ويسير بشكل جيد هذا الموسم تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينو ، وملئ باللاعبين المميزين على رأسهم عمر كمال عبد الواحد "

وأضاف: الفوز على مودرن فيوتشر جاء في التوقيت المناسب قبل خوض منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية أمام سوار الغيني الأحد المقبل ، فالانتصارات المتتالية تعطي دفعة قوية للاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال الذي يسير على خطى ثابتة منذ توليه المهمة قبل مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر.

معتمد جمال أعاد اكتشاف بعض لاعبي الزمالك

وتابع: معتمد جمال أعاد اكتشاف بعض لاعبي الزمالك مثل السنغالي إبراهيما نداي الذي أصبح من الأعمدة الرئيسية للفريق ويجيد اللعب في أكثر من مركز ، وكذلك البنيني سامسون أكينيولا الذي أرى أنه لم يحصل على فرصته الكافية حتى الآن ويحتاج إلى مزيد من المباريات.