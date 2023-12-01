محمد صلاح: الأهلي يتأثر بغياب كهربا.. وموديست يحتاج إلى فرصة كاملة

يرى محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن محمود عبدالمنعم كهربا، هو المهاجم الأفضل حاليا داخل الأهلي.



وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " كهربا أفضل لاعب في مركز المهاجم الصريح داخل الأهلي حاليا والفريق يتأثر عند غيابه".



وتابع: " الحكم على أنتوني موديست حاليا غير منطقي، يجب حصول اللاعب على الفرصة كاملة من أجل الحكم عليه".

موقف موديست مع الأهلي مشابه لموقف سامسون مع الزمالك،



وأشار إلى أن: "موقف موديست مع الأهلي مشابه لموقف سامسون أكينولا مع الزمالك، الثنائي يحتاجان إلى فرصة كاملة من أجل إبداء حكم صحيح عليهما".