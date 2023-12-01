رئيس وزراء الهند يقترح استضافة نيودلهي لـCOP33

عبر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ، اليوم الجمعة، عن امتنانه للشيخ محمد بن زايد وأمين عام الأمم المتحدة لإعطائه الفرصة للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28.



واقترح مودي الهند أن تستضيف الهند مؤتمر الأطراف COP33، مضيفاً أن العالم في الأزمة المناخية أصبح عائلة واحدة بمستقبل موحد، و ملتزمون بمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030

وقال رئيس وزراء الهند أنه يجب أن يحقق التوازن أكثر بين التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي وتكنولوجيا المناخ والخسارة والضرر.

ولفت رئيس وزراء الهند إلى أن الهند من الدول القليلة الملتزمة بالوصول للحياد الصفري في الوقت المحدد.

وأوضح رئيس وزراء الهند أن العالم استطاع رفع التمويل المناخي من بضع مليارات إلى تريليونات.