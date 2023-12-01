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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب أكثر فنان عربي استماعا على أنغامي في 2023

عمرو دياب
عمرو دياب

للعام الثالث على التوالي تصدر الفنان الكبير عمرو دياب قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام 2023.

وأعلنت منصة أنغامي عن تصدر عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا في الوطن العربي.

وكان الفنان عمرو دياب قد احتل صدارة أنغامي في العامين الماضيين كأكثر فنان عربي حققت أغانيه عدد مرات استماع غير مسبوقة.

وفي وقت سابق أعلنت أنغامي عن أعلى خمس أغاني استماعا لعمرو دياب حيث جاءت في المرتبة الأولى أغنية تملي معاك ، وفي المرتبة الثانية يتعلموا ، وجاءت أغنية أماكن السهر في المركز الثالث ، وتلتها في المرتبة الرابعة أغنية انت الحظ ، وأخيرا في المرتبة الخامسة اغنية أجمل عيون "برج الحوت".

ويعد عمرو دياب أول مطرب عربي يطرح أعماله الغنائية التي أنتجها حصريا عبر منصة أنغامي فقط.

من ناحية أخرى كان الفنان عمرو دياب قد أحيا حفلا في دبي بساحة كوكاكولا أرينا وذلك بعد فترة توقف طويلة عن إحياء الحفلات تضامنا مع غزة.

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