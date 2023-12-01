عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي الرياض.. الهلال يواجه نصر رونالدو الليلة لحسم صدارة دوري روشن

صدى البلد

يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره النصر في ديربي الرياض الليلة في  تمام الثامنة مساءً، على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعي الهلال لتعزيز صدارته للدوري من خلال تحقيق الفوز علي النصر، حيث يملك النصر في رصيد 38 نقطة في صدارة الترتيب يليه النصر برصيد 34 نقطة.

 

وفي سياق آخر، خاض الهلال 14 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، حقق 12 انتصارًا وتعادل في مواجهتين ولم يتجرع طعم الهزيمة حتى الآن.

يفتقد الهلال خدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، يطمح فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في انتزاع نقاط اللقاء الثلاث من الهلال وتقليص الفارق معه إلى نقطة واحدة.

من المقرر أن تجري مواجهة القمة بين الهلال والنصر، حيث يتصارع الزعيم المتصدر مع كتيبة رونالدو، في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر الحالي بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتعتبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC" هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2023/2024، حيث تقوم بنقل المباريات بشكل حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.


 

البرتغالي كريستيانو رونالدو الهلال السعودي الدوري السعودي للمحترفين الرباط الصليبى البرازيلي نيمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية في وسط غزة

من خطف فرحة عروس أسيوط؟.. لغز إنهاء حياة شابة قبل زفافها بـ 20 يوما

نائب رئيس الإمارات: ملتزمون بالعمل الجاد من أجل كوكب الأرض

خطيب الجامع الأزهر: الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في معاملة أسرى الحرب

السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلسكوب جيمس ويب يكتشف كواكب شبيهة بالأرض.. تفاصيل مذهلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

فيديو

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ