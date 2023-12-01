ديربي الرياض.. الهلال يواجه نصر رونالدو الليلة لحسم صدارة دوري روشن

يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره النصر في ديربي الرياض الليلة في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعي الهلال لتعزيز صدارته للدوري من خلال تحقيق الفوز علي النصر، حيث يملك النصر في رصيد 38 نقطة في صدارة الترتيب يليه النصر برصيد 34 نقطة.

وفي سياق آخر، خاض الهلال 14 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، حقق 12 انتصارًا وتعادل في مواجهتين ولم يتجرع طعم الهزيمة حتى الآن.

يفتقد الهلال خدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، يطمح فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في انتزاع نقاط اللقاء الثلاث من الهلال وتقليص الفارق معه إلى نقطة واحدة.

من المقرر أن تجري مواجهة القمة بين الهلال والنصر، حيث يتصارع الزعيم المتصدر مع كتيبة رونالدو، في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر الحالي بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتعتبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC" هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2023/2024، حيث تقوم بنقل المباريات بشكل حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.



