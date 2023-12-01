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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية في الدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 346 منشأة

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، حملات تفتيشية على 346 منشأة تبين أن 52  منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن أن الحملات تمكنت من تحرير 189 محضراً و سحب 56عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1395 كيلو من أغذية متنوعة و208 لتر ات عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

 

 

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ادارة مراقبة الاغذية الإشتراطات الصحية الحفاظ علي الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المعامل المركزية حملات تفتيشية وكيل المديرية وكيل الوزارة

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