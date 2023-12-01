مراقبة الأغذية في الدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 346 منشأة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، حملات تفتيشية على 346 منشأة تبين أن 52 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن أن الحملات تمكنت من تحرير 189 محضراً و سحب 56عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1395 كيلو من أغذية متنوعة و208 لتر ات عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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