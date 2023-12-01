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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل نقل مقر كاف إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الرياضة
وزير الرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أمس ، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة السيد باتريس موتسيبي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية برئاسة المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.


ويقضى البروتوكول إنشاء مقر جديد للاتحاد الافريقى لكرة القدم ونقله من مدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ مساحته ٢٠ فدان شمال منطقة R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية، وتتولى شركة العاصمة الإدارية بناء المقر الجديد للكاف.


يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والاتحاد الافريقى لكرة القدم (الكاف) استمراراً لحرص مصر على استضافة مقر الاتحاد الافريقى، وفي ظل مساعي الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، بهدف توفير كل أشكال الدعم والرعاية لتطوير منظومة كرة القدم الأفريقية ورفع مكانتها العالمية، وذلك مع التطور الذي تشهده البنية الرياضية المصرية والإمكانيات في كل المجالات الإدارية واللوجيستية والفنية والإدارية والبشرية المملوكة في مصر، خاصة الاتحادات الرياضية القارية.


وخلال المؤتمر الذي عقد أمس ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذه الخطوة تأتي طبقا لتوجيه ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية والحكومة المصرية، تأكيدا على أن مصر دولة المقر وهي قبلة افريقيا، حيث أن الحكومة المصرية تقف وتدعم بكل الطرق خطط الكاف من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم الافريقية، مشيدًا بالتطور الملحوظ والكبير الذي طرأ على كرة القدم الافريقية من تطورات كبيرة على مستوى البنية التحتية الرياضية والتنظيمية في كافة المنافسات التي تُلعب تحت مظلة الاتحاد الافريقي، وهذا ما شاهدنا فى الآونة الأخيرة.
ولفت وزير الشباب والرياضة، أن المقر الجديد للاتحاد الافريقي والمزمع اقامته سيكون علامة مميزة فى العاصمة الإدارية الجديدة، التى تم تنفيذها فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولى اهتماما كبيرا بالرياضة الافريقية وتطويرها.


وثمن الوزير التعاون المثمر مع الاتحاد الافريقى لكرة القدم وشركة العاصمة الإدارية والتى قامت بتسهيل كل الإجراءات للمضى قدماً نحو إنشاء المقر الجديد للكاف بالعاصمة، مشيراً إلى التنسيق الدورى الفترة المقبلة لمتابعة تطورات انشاء المقر الجديد، وإنجازه وفق ما هو مخطط له من مدة زمنية.


وأوضح أن وجود مقر الكاف بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس صورة حرص الاتحادات الرياضية القارية التى تستضيف مقراتها مصر  على مواكبة التطور الذى تشهده البلاد  ، حيث من المقرر إقامة  المقر وفق أحدث النظم التكنولوجية والهندسية، معرباً عن سعادته بوجود مقر جديد للكاف بالعاصمة الإدارية.


من جانبه أعرب باتريس موتسيبي، رئيس الأتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن سعادته بهذا الاتفاق، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإلى المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية.


وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي، "أن مقر الاتحاد في مصر منذ إنشائه في خمسينيات القرن الماضي، قائلا: "أن رغبتي دائما هي استمرار بقاء مقر الكاف بمصر، ويجب أن يظل دائما فى مصر، وإنشاء مقر جديد للاتحاد شرق القاهرة، ينبع من تقدير الاتحاد لأهمية العاصمة الإدارية، موجهًا الشكر للشعب المصرى، على ما قدمه طوال الأعوام الماضية".


ويقع المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم  بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 20 فدان يضم عدد من الملاعب المتعددة، وأكاديمية لاكتشاف المواهب الافريقية في كرة القدم، كما يتضمن فندق متكامل وجيم خاص للفرق والمنتخبات الافريقية.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كاف وشركة العاصمة الإدارية العاصمة الادارية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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