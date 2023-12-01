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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لكولر.. إصابة مدافع الأهلي قبل مباراة يانج أفريكانز

كولر
كولر

أعلن أحمد حسن نجم الكرة المصرية عن تعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لإصابة خلال مران الفريق اليوم بتنزانيا غادر على أثرها المران.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "محمد عبد المنعم غادر مران الأهلي اليوم في تنزانيا بعد تعرضه لاصابة قوية بالتواء في الانكل".

وجاءت الإصابة بإلتوام في أنكل القدم وستُحدد الفحوصات موقف اللاعب من مباراة يانج أفريكانز غدًا بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

 

اصابة مدافع الاهلي محمد عبد المنعم إصابة قوية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

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