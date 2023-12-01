الوزير سموتريتش يطالب نتنياهو بإعلان انتهاء الهدنة وقطع الاتصالات مع حماس

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة أن الوزير سموتريتش طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان انتهاء مسار الهدنة وقطع الاتصالات مع حماس.

وأعلن الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 137 من الأسرى لا يزالون محتجزين في قطاع غزة بعد عودة 110 إلى ديارهم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال، إيلون ليفي، إن من بين أولئك الذين لا يزالون في الأسر بعد نهاية الهدنة يوم الجمعة 115 رجلا و20 امرأة وطفلين.

وأضاف أن 10 من الرهائن يبلغون من العمر 75 عاما فأكثر.

ويشتمل الـ 137 المحتجزين على 126 إسرائيليا و11 مواطنا أجانب، بما في ذلك ثمانية من تايلاند.