إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

علق خالد جاد الله نجم الأهلى السابق، على داء إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر والمنضم من ميتلاند الدنماركى.

وقال خالد جاد الله فى تصريحات تلفزيونية "انا خايف اإام عاشور تكون عنده إصابة مزمنة لأنه لم يقدم سوي 40% من امكانياته مع النادي الاهلي 🦅🗣️"

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.