إبراهيم سعيد: ضياع حقوق الزمالك في إمام عاشور خطأ مجلس الإدارة

قال إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إن نادي الزمالك لم يضمن حقوقه خلال بيع اللاعب إمام عاشور، معقبا بأن العيب على مجلس الإدارة وليس الأهلي.

وتساءل إبراهيم سعيد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس: هل الأهلي كان لازم يستأذن من الزمالك قبل انتقال إمام عاشور؟.. دي اسمها صفقات بشوف لاعب موهبة في الخصم ولما بجيب لاعب من الخصم بضعف الخصم بتاعي وده في الكرة بشكل عام".

الأهلي والزمالك

وأوضح إبراهيم سعيد أنه من الصعب التواصل بين الأهلي والزمالك رسميا لاتمام صفقات انتقال اللاعبين.

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