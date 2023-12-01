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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء أمريكي ضد المستوطنين المتورطين في شن هجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعات أمس، أن إدارة بايدن تستعد للإعلان عن سلسلة من حظر التأشيرات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما قال مسئول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية. 

وأكد مسئول أمريكي، هذه الخطة، لوكالة “فرانس برس”.

وأوضح المسئول الإسرائيلي أن الإعلان من المرجح أن يشمل فقط عدد المستوطنين الممنوعين من دخول الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تأمل أن يكون هذا الإجراء رادعا ضد أولئك الذين يفكرون في استهداف الفلسطينيين، مضيفا أن حظر التأشيرات قد يتم فرضه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وجرى الإعلان عن الفكرة لأول مرة، في وقت سابق من هذا الشهر، خلال مقال افتتاحي كتبه الرئيس الأمريكي جو بايدن في صحيفة واشنطن بوست.

وخلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية، قال بلينكن: “إننا نتطلع إلى أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية بعض الخطوات الإضافية لوضع حد حقيقي لهذا الأمر وفي الوقت نفسه، نحن نفكر في خطواتنا الخاصة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس إن على الاتحاد الأوروبي أن يفكر أيضًا في فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ولفت مسئول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل في وقت سابق من نوفمبر الماضي أن الحكومة كثفت أنشطتها لمكافحة هذه الظاهرة، وقد تم بالفعل إجراء العديد من الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة.

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