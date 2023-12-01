الجالية المصرية في العراق تواصل عملية الإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

توافد أبناء الجالية المصرية في العراق، على السفارة المصرية، اليوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، في أول أيام التصويت.

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، حاملين أعلام مصر، وذلك إيمانًا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي.

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.



تجرى عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد 3،2،1 من ديسمبر الجاري.