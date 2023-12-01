إنشاء 3 مراكز تنموية في الحسنة ونخل وطور سيناء بـ580 مليون جنيه

أجرت لجنة المحطات البحثية بمركز بحوث الصحراء، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية لمحطة بحوث الصحراء في مدينة رأس سدر؛ لمتابعة النماذج الزراعية والأنشطة البحثية بالمحطة، ومركز الخدمات التنموية بالنثيلة بمنطقة وسط سيناء.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية بصفة عامة وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة.

وعقدت لجنة المحطات البحثية، اجتماعا بمحطة بحوث جنوب سيناء بمدينة رأس سدر، للوقوف على مدى تنفيذ خطة التنمية الخاصة بمركز بحوث الصحراء في سيناء.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه جرى عقد هذا الاجتماع تنفيذا لتكليفات وزير الزراعة، بضرورة التواجد المستمر في سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية، والوقوف على أرض الواقع لرصد وحل التحديات التي تواجه الأنشطة الزراعية بها، وذلك وفقا لخطة مركز بحوث الصحراء للنهوض بالمناطق الصحراوية خاصة مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء.

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء، أن خطة الدولة تتمثل في النهوض بكافة الخدمات التنموية للمزارعين والمنتفعين من المشروعات الزراعية، لذا كان يستلزم إنشاء المراكز الخدمية التي توفر كافة الخدمات للمزارعين وتكون إشعاع تنموي زراعي بوسط سيناء.

وأوض أن مركز الخدمات التنموية بالنثيلة ضمن 3 مراكز تنموية جرى إنشاؤها في سيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء، بتكلفة تقدر بحوالي 580 مليون جنيه، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل تكلفة.

ووجه رئيس مركز بحوث الصحراء، كافة رؤساء المحطات بتقديم الدعم اللازم لمركز الخدمات بالنثيلة، وتوفير الكوادر البشرية القادرة على إدارتهم، لافتا إلى الأولويات البحثية والسبل الفعّالة لتعزيز التعاون بين المحطات البحثية، و التركيز على تطوير استراتيجيات البحث العلمي لمواكبة التطورات الحديثة، والتحديات العلمية المستقبلية.

وأضاف أن اجتماع اللجنة بمقر المحطات البحثية هو فرصة لتقييم التقدم، ووضع استراتيجيات المرحلة المقبلة، مركدا على استمرار بذل المزيد من الجهود لتحفيز البحث العلمي، وتحقيق الاستدامة في المشاريع والبرامج البحثية، و توحيد الجهود لتعزيز مكانة المركز كمرجع علمي في مجال الصحراء. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، واستعراض الفرص المتاحة لتبادل الخبرات مع مراكز البحث الدولية والمؤسسات العلمية.

وتتناول الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، دور المحطة التنموي في جنوب سيناء، وإنجازات المحطة خلال الفترة السابقة، و تقييم أداء المحطات البحثية، واستعراض التقنيات الحديثة المستخدمة في الأبحاث، والتأكيد على أهمية تبني التقنيات الحديثة لتعزيز جودة الأبحاث، وتسريع عمليات التطوير.

وبأن المحطة تسعى لتعزيز الروابط الدولية لتبادل المعرفة والخبرات. وتعمل على تطوير شراكات جديدة وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي لمواكبة التطورات العلمية العالمية.