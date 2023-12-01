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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تشخيص وعلاج مرض السكر على الطريقة الفرعونية

صدى البلد

لاتزال الحضارة المصرية القديمة، تبهر العالم بأسره، ودائما يحاول أن يفك العلماء العديد من الكتابات الهيروغليفية لمعرفة أسرار هذه الحضارة العريقة، وكانت آخر الدراسات حول بردية ايبرس الطبية التى أذهلت العالم بما تتضمنه من مواصفات طبية للوقاية من المرض.

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تصفت لنا بردية ايبرس أعراض مرض السكر، بأن المريض يعانى من شدة العطش والتبول بشكل متكرر.

وجاء فى وصفتين رقم 5 ورقم 197 من بردية ايبرس المعالجة والمشخصة لكثير من الأمراض إن المصرى القديم عرف مرض السكر من خلال تشخيصه بالطريقة الآتية: إذا فحص مريضا بمنطقة أعلى البطن ووجدت جسمه ضامرا كالمسحور، وإذا فحصته ولم تجد مرضا فى بطنه ووجدت إفرازات البول فى جسمه مثل العسل فقيل إنه مصاب بتحلل داخلى المقصود به(مريض السكر).

وعلاجه يتم من خلال تركيبه من خام الحديد وبذر الكتان والحنظل – يتعاطاه كل صباح لمدة أربعة أيام حتى يروى ظمأه ويتخلص من التحلل الداخلى.

يشار إلى أن ضمور الجسم والعطش، هى الأعراض الرئيسية لمرضى السكرى.

والعسل إشارة إلى مرض السكرى ففى جميع المخطوطات الطبية القديمة التى جاءت حتى بعد حضارة مصر القديمة بأن العسل إشارة إلى مرض السكر، كما أن الاسم اللاتينى الحالى يحمل أيضا وصف البول بالعسل.

الحضارة المصرية الهيروغليفية

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