سهلة وسريعة.. طريقة عمل سلطة الشمندر اللبنانية

تعتبر طريقة عمل سلطة الشمندر من وصفات المطبخ اللبناني، والتي تتميز باحتوائها عناصر غذائية هامة كالمعادن والفيتامينات، والكربوهيدرات والبروتينات، ومضادات الأكسدة، والألياف وحمض الفوليك.

قدم الشيف سنان، طريقة عمل سلطة الشمندر، وهي من السلطات اللبنانية، والتي يمكن تحضبرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل سلطة الشمندر

طريقة عمل سلطة الشمندر

مقادير طريقة عمل سلطة الشمندر :

4 شمندر متوسط الحجم

3 ملعقة صغيرة سكر

¼ كوب عصير ليمون

ماء للسلق

طريقة عمل سلطة الشمندر :

_ نضع في قدر كبير الماء، ثم نشغّل النار ويضاف الشمندر ونتركه حتى يُسّلق ويُنّضج تمامًا.

_ نخرج الشمندر المسلوق من الماء المغلي ونتركه يبرد ثم نقشّره، ونقطّعه إلى مكعبات صغيرة.

_ نضع الشمندر المسلوق في طبق كبير، ثم يضاف السكر وعصير الليمون، ثم نقلب المزيج جيدًا.

_ نترك سلطة الشمندر جانبًا ربع ساعة، ثم نقدمها.