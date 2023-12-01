عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم جديد على مرتضى منصور في سب وقذف محامٍ شهير .. غدا

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تصدر محكمة جنح قصر النيل، غدا السبت، الحكم على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف محامٍ شهير والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال جهات التحقيق.

وحددت النيابة المختصة في السابق، جلسة 25 نوفمبر، لنظر أولى جلسات الجنحتين المقامتين ضد مرتضى منصور أمام محكمة جنح قصر النيل لاتهامه بالسب والقذف والتشهير بمحامٍ شهير، والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال النيابة العامة.

 مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تلقى حكما بحبسه لمدة 6 أشهر ومطلوب التنفيذ عليه على خلفية اتهامه بـ سب وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

مرتضى منصور الحكم علي مرتضي منصور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك السابق رئيس نادي الزمالك رئيس نادى الزمالك السابق سب وقذف محام شهير أحكام القضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

موضوعات متعلقة

سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري

أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا بمرمى البنك الأهلي

السنغال وبايرن ميونيخ يتلقيان ضربة موجعة بإصابة نجمهما

رجال طائرة الأهلي يدخل معسكرا استعدادا للقاء دلفي بالدوري

قرار عاجل من مدرب طائرة سيدات الأهلي للاعبات

رجال سلة الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر

الهلال السوداني يحقق فوزا كبيرا على حساب الترجي التونسي بدوري الأبطال

مجموعة الأهلي .. شباب بلوزداد يخسر على أرض ميدياما الغاني 1- 2

ترشيحاتنا

الخارجية الإسرائيلية: منظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني

عدا لجنتين.. الهيئة الوطنية: لجان الانتخابات بالخارج منتظمة في فتح وغلق أبوابها

نشرة «الداخلية»| محاولة اختطاف صاحب مصنع.. وسقوط مستريح المنوفية.. وضبط 11 ألف قضية تسول

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

إعلام الاحتلال: إسرائيل تريد تهدئة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

سعودي كلمة السر| محمد رمضان يعتذر.. وعمرو أديب يفعلها خلال أيام ..ما القصة؟

3 مضاعفات خطيرة تحدث لك عند إرتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ