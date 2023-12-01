زوارق الاحتلال تقصف سواحل بحر خان يونس

قصفت زوارق الاحتلال الحربية سواحل بحر خانيونس جنوب القطاع غزة.

فيما ذكرت وكالة شهاب، أن عددا من الشهداء تحت الأنقاض بعد قصف صهيوني استهدف منزلًا في مدينة خانيونس.

ومن جانبه؛ أوضحت وزارة الصحة في غزة أن المستشفيات الوحيدة العاملة في غزة وشمالها هي كمال عدوان والعودة والمعمداني.

وأضافت الصحة في غزة أيضا : المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة شريكة في حصارنا عبر تنفيذ ما يطلبه الاحتلال؛ مشددا علي " مستشفيات شمالي غزة لم تستفد من الهدنة المؤقتة.

وميدانيا : تم إلقاء قنابل يدوية الصنع وزجاجات حارقة تجاه برج لجيش الاحتلال أمام مدخل مخيم العروب شمال الخليل.