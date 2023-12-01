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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شقيقة محمد صلاح تظهر بإطلالة تكشف جمالها وأناقتها| شاهد

رباب صلاح
رباب صلاح

شاركت رباب صلاح، شقيقة النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، متابعيها، صورة من أحدث إطلالة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت شقيقة محمد صلاح، بإطلالة محتشمة، ظهرت خلالها بملابس أنيقة وفضفاضة وحجابا تقليديا، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها.

وحصل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي على العديد من الجوائز الفردية والجماعية الكبرى على مستوى أوروبا وأفريقيا والعالم بالترتيب، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة.

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IMG_٢٠٢٣١٢٠١_١٤٤٢٤٤
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