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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يبحث عن بديل..محمد صلاح لا يزال الهدف الأكبر للدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

يمكن أن يفتح بيع محمد صلاح في الصيف المقبل الباب أمام ليفربول للحصول على كيليان مبابي، لكنهم يواجهون منافسة صعبة للتغلب على ريال مدريد للحصول على توقيعه، حسبما كشف موقع TEAMtalk.

يعتبر كيليان مبابي أفضل لاعب كرة قدم في العالم بوقتنا هذا، وهناك سباق يختمر للتعاقد مع المهاجم عندما يخرج من باب باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، بعد أن انتهى عقد المهاجم وأبلغ الجانب الفرنسي بأنه حريص على المغادرة، ويتوقع الكثيرون انتقاله إلى ريال مدريد.

ومع ذلك، أكدت مصادر لـ TEAMtalk أن عددًا من الأندية تفكر في التعاقد معه، بما في ذلك عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول، الذين يرغبون في إضافة لاعب جديد من الطراز العالمي مثل مبابي إلى هجومهم، وقد يتطلب الأمر استثمارًا جادًا لمحاولة الحصول عليه، لكن هذه الفرصة قد تنشأ في الصيف.
 

محمد صلاح هو النجم الأكبر في ليفربول، والمصري في حالة رائعة مرة أخرى هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف، ومع ذلك فهو لا يزال الهدف الأكبر لدوري المحترفين السعودي، وهم مصممون على جلبه كلاعب جديد في الصيف المقبل.

كان الاتحاد السعودي على استعداد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني للجناح في الصيف، لكن ليفربول رفض رفضًا قاطعًا أي عروض لنجمهم، بما في ذلك عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الجانب السعودي، لم يكونوا مستعدين للبيع ولكن هذا قد يتغير في عام 2024.

من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى رسوم مماثلة وهذا من شأنه أن يسمح لفريق أنفيلد أن يعرض على مبابي صفقة من شأنها أن تدمر هيكل الأجور، وأعمدة العمل المعتادة، ويحصل الفرنسي على مبلغ مذهل قدره 65 مليون جنيه إسترليني سنويًا في باريس سان جيرمان وسيحتاج أي ناد مهتم إلى دفع مبالغ مماثلة للحصول عليه.

الباب مفتوح أمام ليفربول


انزعج باريس سان جيرمان من اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا عندما تبين أنه كان لديه اتفاق شفهي مع ريال مدريد للانضمام إليه في نهاية الموسم الحالي وهذا تركهم في اشتباك مع اللاعب ومعسكره أثناء محادثات تجديد العقد وهو الآن مستعد للمغادرة مجانًا.

لم تكن فكرة رحيل أحد أفضل المواهب في العالم بدون سبب واردة بالنسبة لباريس سان جيرمان، لكن مالكي النادي القطريين وضعوا حدًا للمحادثات وأخبروا مبابي ووكلاءه أنه مرحب به للمغادرة لقد قرروا أن نادي كرة القدم يأتي قبل أي لاعب.

وقد ترك هذا العديد من الفرق في حالة تأهب قصوى، حيث تتوقع المصادر أن يقوم ريال مدريد بوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة وتحقيق هدف أحلامهم ولكن هناك فرصة للآخرين، مثل ليفربول، لتقديم عرض خاص بهم في الأشهر المقبلة.

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