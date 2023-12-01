عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور الأشراف..

أحمد عمر هاشم يتحدى ظروفه الصحية ويدعم الرئيس السيسي: سَر على بركة ونحن خلفك

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

 شارك الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم ظروفه الصحية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد عظيم، وله مكانة كبيرة.

 

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، إن القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسس مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة من اختيار المولى عز وجل.

 

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له مكانة عظيمة في قلوبنا جميعا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف مع أهل غزة، ونقول له:" قف وسِر على بركة الله، ونحن خلفك".

ودعا المولى عز وجل أن ينصر المظلومين وأهل فلسطين وأن يدفع الظلم عنهم.

 

 

علي جمعة بمؤتمر الأشراف لدعم الرئيس: "يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح"

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل همام، واخترناه ليقوم بأعمال جليلة ولكنه فاق ما تصورناه، فنحن جميعا نلتف ونصطف خلفه، ونحن هنا لنعلن ذلك.

وأشار إلى أن مشيخة الطرق الصوفية بأتباعها يقفون ويصطفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددا هتافات:" يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح، السيسي السيسي أنت رئيسي"، ومن خلفه جميع الحاضرين.

 

وأضاف:"جئنا لتأييد الجهد الهمام، الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا :"نحن هنا لإعلان الإصطفاف خلف هذا الجهد العظيم الذي يقوم به لنهضة الدولة المصرية".

 

 الإصلاح والبناء والتعمير

 

أعلن محمود الشريف نقيب الأشراف، دعم وتأييد أبناء الأشراف للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية ، لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير. 

 

المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 

وأكد نقيب الأشراف خلال مؤتمر النقابة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجه المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

 

وشدد على أن الانتخابات حق دستوري يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل ورسم ملامح المستقبل لتحقيق التنمية والاستقرار التي وصلت إليهما البلاد على مدار السنوات الماضية.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي عمر هاشم السيسي دعم الرئيس السيسي احمد عمر هاشم نقابة الأشراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

ترشيحاتنا

حزب مصر الحديثة بالشرقية ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد انتخاب السيسي رئيسا

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

أخبار مصر| السيسي يوجه رسالة للمصريين.. وهذه حقيقة قصف معبر رفح

أخبار التعليم| القصة الكاملة لواقعة تقطيف الملوخية في المدرسة .. وقرار عاجل لمعاقبة المتورطين.. الظواهر الفلكية تزين سماء مصر خلال ديسمبر

القسام تعلن قصف تجمعات للقوات الإسرائيلية في شمال وجنوب غزة

زعيم حزب عربي في إسرائيل يدعو المقاومة الفلسطينية لإلقاء السلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر

ملوخية في الفصل|مشهد لا يتكرر سوى بالأفلام..ماذا يحدث بإدارة ميت غمر التعليمية

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ