بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية

رصد المركز الإعلامي لحي ثالث الإسماعيلية، عددا من المنشورات على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " بخصوص وجود كرفان على سور نادي العزيمة بـالإسماعيلية.



وعلى الفور كلف أحمد العايدي رئيس الحي، كل من قسم الإشغالات و المحال لمتابعة المشكلة وحلها فوراً .



وتبين أن "الكرفان" المقصود صادر له رخصة قديمة وكان يتمركز على سور نادي العزيمة بالشارع الداخلى أمام مديرية التنظيم والإدارة.

وجرى نقله منذ اشهر قليلة وذلك بعد استصدار "نادي العزيمة" تراخيص لبناء محال تجارية على السور المذكور.

وتم إعادته إلى المكان السابق مما أدى لنشوب المشادة بين أعضاء النادي والمسؤولين عن الكرفان.

وتدخلت أقسام الإشغالات و المحال وتم إزالة الكرفان من أمام السور مره اخرى ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.