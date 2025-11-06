هيئة المعارض والمؤتمرات تفتتح معرض القاهرة التجاري 2025 تحت شعار "كل ما يخص البيت المصري"

افتتح الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، فعاليات معرض القاهرة التجاري 2025، والذي يُقام خلال الفترة من 6 - 15 نوفمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وتنظمه الهيئة تحت شعار "كل ما يخص البيت المصري".

ويأتي معرض القاهرة التجاري 2025 في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الصناعة الوطنية وتنشيط حركة السوق المحلي وتشجيع الشركات المصرية على تسويق منتجاتها،وبما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية للمواطنين.

ويشارك فى المعرض نخبة من الشركات الوطنية العاملة في قطاعات متعددة تشمل الأغذية، الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية، الأثاث والمفروشات، الملابس والمنسوجات، الصناعات الكيماوية، المصنوعات الجلدية، والمشغولات اليدوية والحرفية، في تجربة تسويقية تجمع بين الجودة والتنوع والسعر التنافسي.

وقد حضر مراسم الافتتاح خالد عبد الحميد - رئيس مجلس إدارة شركة النصر للغزل والنسيج، والمهندس أسامة حلمي السعيد رئيس مجلس إدارة مجمع حلوان للغزل والنسيج، والعقيد عمرو ثروت ممثل القطاع التجاري بجهاز الخدمة الوطنية.

و شهد اليوم الأول للمعرض إقبال الجماهيري منذ الساعات الأولى للافتتاح.