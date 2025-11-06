قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
الأمم المتحدة: تعذ.يب ومعاملة غير إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل
شوط أول | الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 في نصف نهائي السوبر المصري
الحكومة الإسرائيلية: لن نسمح لأن يمثل حزب الله تهديدا لنا
مطاعم ومولات تجارية | تلال الفسطاط في ثوب حضاري جديد
بعد تداول فيديو الواقعة.. الخارجية تتابع تفاصيل مشادة معتمر مصري مع شرطي داخل الحرم المكي
مروان عثمان يتعادل لـ سيراميكا كليوباترا بهدف رائع أمام الأهلي في السوبر
دون إصابات| السيطرة على حريق نشب في جزء من بنزينة بالشرقية
الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع
اقتصاد

هيئة المعارض والمؤتمرات تفتتح معرض القاهرة التجاري 2025 تحت شعار "كل ما يخص البيت المصري"

معرض القاهرة التجاري 2025
معرض القاهرة التجاري 2025
ولاء عبد الكريم

افتتح الوزير المفوض التجاري  عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، فعاليات معرض القاهرة التجاري 2025، والذي يُقام خلال الفترة من 6 - 15 نوفمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وتنظمه الهيئة تحت شعار "كل ما يخص البيت المصري".

ويأتي معرض القاهرة التجاري 2025 في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الصناعة الوطنية وتنشيط حركة السوق المحلي وتشجيع الشركات المصرية على تسويق منتجاتها،وبما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية للمواطنين.

ويشارك فى المعرض نخبة من الشركات الوطنية العاملة في قطاعات متعددة تشمل الأغذية، الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية، الأثاث والمفروشات، الملابس والمنسوجات، الصناعات الكيماوية، المصنوعات الجلدية، والمشغولات اليدوية والحرفية، في تجربة تسويقية تجمع بين الجودة والتنوع والسعر التنافسي.

وقد حضر مراسم الافتتاح  خالد عبد الحميد - رئيس مجلس إدارة شركة النصر للغزل والنسيج، والمهندس  أسامة حلمي السعيد رئيس مجلس إدارة مجمع حلوان للغزل والنسيج، والعقيد  عمرو ثروت ممثل القطاع التجاري بجهاز الخدمة الوطنية.

و شهد اليوم الأول للمعرض إقبال الجماهيري منذ الساعات الأولى للافتتاح.

هيئة المعارض والمؤتمرات معرض القاهرة التجاري 2025 مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات الملابس والمنسوجات تنمية الاقتصاد الوطني وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيةر شركة النصر للغزل والنسيج

