خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين

قال الدكتور علي الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إن ثمرة أعمال المسلم تبدأ من الدنيا، فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيان استقام عليه يوم القيامة.

وأضاف علي الله الجمال، في خطبة الجمعة اليوم بمسجد السيدة نفيسة، أن الإمام السري السقطي، مر على بيوت من البيوت قد احترق والناس يحاولون إطفائه وإذ بالنار تلتهم البيت، فوقف وقال: يارب هذا بيت من بيوت أهل الله الذين يعبدونك ويوحدونك، ثم قال من قلب نقي: لا إله إلا الله، فانطفأ الحريق.

وتابع: سئل النبي "من هم أولياء الله؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله" أي رؤيتهم تذكرك بالله تعالى.