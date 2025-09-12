​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء

​أعلنت الغرفة التجارية بجنوب سيناء، برئاسة رجل الأعمال محمد وحيد، عن تخفيضات إضافية على أسعار الأدوات والمستلزمات المدرسية بمعرض "أهلاً مدارس" بمدينة طور سيناء، وذلك لدعم الأسر وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

​وكانت الغرفة التجارية قد نظمت المعرض لتقديم خصومات تتراوح بين 20% و 30% على كافة المعروضات، إلا أن المشاركين وافقوا على منح خصم إضافي بنسبة 10%، ليصل إجمالي الخصومات إلى ما بين 30% و 40% من قيمة المشتريات.

​وأكد محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، أن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للغرفة وحرصها على توفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة. كما أضاف مصطفى واصل، سكرتير الغرفة، أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ انطلاقه، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو خدمة المجتمع المحلي.



​من جانبها، أشادت فاطمة أبوزيد، عضو لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، بالتعاون المثمر في تنظيم المعرض، مؤكدة أن هذه المبادرة تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور وتلبية احتياجات أبنائهم من المستلزمات الدراسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.