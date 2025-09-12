قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء

ايمن محمد

​أعلنت الغرفة التجارية بجنوب سيناء، برئاسة رجل الأعمال محمد وحيد، عن تخفيضات إضافية على أسعار الأدوات والمستلزمات المدرسية بمعرض "أهلاً مدارس" بمدينة طور سيناء، وذلك لدعم الأسر وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.
​وكانت الغرفة التجارية قد نظمت المعرض لتقديم خصومات تتراوح بين 20% و 30% على كافة المعروضات، إلا أن المشاركين وافقوا على منح خصم إضافي بنسبة 10%، ليصل إجمالي الخصومات إلى ما بين 30% و 40% من قيمة المشتريات.
​وأكد محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، أن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للغرفة وحرصها على توفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة. كما أضاف مصطفى واصل، سكرتير الغرفة، أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ انطلاقه، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو خدمة المجتمع المحلي.


​من جانبها، أشادت فاطمة أبوزيد، عضو لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، بالتعاون المثمر في تنظيم المعرض، مؤكدة أن هذه المبادرة تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور وتلبية احتياجات أبنائهم من المستلزمات الدراسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

