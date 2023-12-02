إبراهيم سعيد: رحيل سيد عبد الحفيظ من الأهلي بهذا التوقيت عليه علامات استفهام

أكد إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن خروج ومغادرة الكابتن سيد عبد الحفيظ من منصبه في الجهاز الفني في هذا التوقيت من منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي عليه الكثير من علامات الاستفهام.

وأوضح "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، أن كابتن سيد عبد الحفيظ واحد من الذين حققوا الكثير من النجاحات مع النادي الأهلي بعد كابتن ثابت البطل، قائلا: سيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة في آخر 8 سنوات بالنادي الأهلي".

وأشار ابراهيم سعيد، إلى أن سيد عبد الحفيظ وصل لهذا النجاح والتفوق بعد الاستمرار في هذا المنصب مع النادي الأهلي، موضحًا أن كابتن خالد بيبو مدير الكرة الحالي بالنادي الأهلي اسم كبير ومن حظوظه تحقيق الأهلي 5 بطولات وجمهور الأهلي سيحاسبه على الإخفاقات المتكررة منذ بداية الموسم.