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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيتى ستارز وداندى مول.. وحدات مرور الكترونية مميزة لترخيص السيارات والحجز عبرالانترنت

وحدة المرور الالكترونية
وحدة المرور الالكترونية

خدمات مرورية مميزة تقدمها وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين فى انهاء إجراءات تراخيص المركبات الخاصة بهم.

وفرت وزارة الداخلية وحدات مرور متنقلة ووحدات مرور في المولات والمراكز التجارية لإنهاء تراخيص السيارات والدراجات النارية للمواطنين بمواعيد مسبقة لإنجاز إنهاء الإجراءات فى سهوله ويسر.


حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية

وفرت وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني أو الأبليكيشن الخاص بالوزارة خدمة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية.


طريقة حجز موعد فى وحدات المرور

- الدخول على موقع وزارة الداخلية على الانترنت

- انشاء حساب جديد فى حالة عدم وجود حساب للمستخدم

- ادخال البيانات الشخصية لصاحب الرخصة

_ ادخال بيانات الرخصة المراد تجديدها

شروط خدمة حجز موعد ب​وحدات المرور الإلكترونية:

-بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول. -

- السداد بكافه أنواع كروت الائتمان ولا يوجد تعامل نقدي.

- تقدم الخدمه لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.​

- وجود شهادة براءة ذمة سارية.

-  يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادره من الشركات المختلفة.

- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة اعوام من تاريخ صدوره.

- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب إستخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.

- يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".

- تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).


لا يتم تقديم الخدمات الآتية

- ( نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات ).

-لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير.

- ​لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أورفع الحظر الورقي و الوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك علي مستوي الجمهورية. عدم قبول الدمغ المحلى .


الخدمات المتاحة حالياً ب​وحدات المرور الإلكترونية

- ​ تجديد رخصة تسيير مركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصه تسيير مركبة.

-  بدل تالف / فاقد رخصة قيادة.

- إصدار ملصق إلكترونى.

- بدل تالف / فاقد ملصق إلكترونى. ​

- خدمة الفحص الفنى للمركبات.


الفروع المتاحة حالياً ل​وحدات المرور الإلكترونية:

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتى ستارز - الطابق السابع).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر). ​​

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية ​(داندى مول).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية​ (الحصرى - موقف الحافلات).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).

الجيزة - وحدة ال​مرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقى).

مطروح - وحدة​ المرور الإلكترونية (مراسى).

مطروح - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح). الغربية - وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا).

البحر الأحمر - وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغ​ردقة).

أسوان - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

الأسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (كارفور -سيتى سنتر).

الأسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة).

بورسعيد - وحدة المرور الإلكترونية (الحى الإماراتى).

 

 

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