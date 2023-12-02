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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى: الفوز على مودرن فيوتشر كان ضروريا للزمالك لاستعادة الثقة

حسن مصطفى
حسن مصطفى

علق حسن مصطفى، لاعب الزمالك السابق، على فوز الزمالك الأخير على مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز.

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وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " لاعبو الزمالك كانوا يحتاجون إلى معرفة قيمة النادي، فليس من السهل أن يرتدي لاعب قميص أحد القطبين".
وتابع: "بعض اللاعبين لا يعلمون قيمة التواجد في الأهلي أو الزمالك، فهو حلم لأي لاعب بالدوري المصري".
وأتم: " لاعبو الزمالك كانوا يحتاجون إلى الفوز أمام مودرن فيوتشر من أجل العودة مرة أخرى إلى طريق الانتصارات، واستعادة الثقة للفريق وهو ما نجح الفريق في تحقيقه".


وعلق حسن مصطفى، لاعب الأهلي السابق، على تراجع مستوى أحمد عبدالقادر، جناح الفريق الأحمر، خلال الفترة الأخيرة.
وقال مصطفى في تصريحات " أحمد عبدالقادر لاعب مزاجي، وهذا النوع من اللاعبين لن تنجح داخل الأهلي".


وأتم: "على عبدالقادر أن يغير من طريقته والاهتمام بالتدريبات والتمسك بالفرص التي تتاح له خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين في مركز الهجوم بالفريق".

حسن مصطفي الزمالك فيوتشر

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