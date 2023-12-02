الأهلي.. سعد شلبي يوضح علاقة مرض العامري فاروق وتأجيل زيارة نادي الزمالك

كشف المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعد شلبي علاقة مرض العامري فاروق وتأجيل زيارة نادي الزمالك.

ونشر الاعلامي ابراهيم فايق عبر تصريحات تليفزيونية لـ سعد شلبي ببرنامج “جمهور التالته” عبر قناة” أون تايم سبورتس قائلا : “سياسة النادي الأهلي هي الأحترام والتقدير لكل المنظمات”.



ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء غدا السبت.

الأهلي يستهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين السبت الماضي.