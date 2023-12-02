مباريات اليوم بالدوريات المختلفة والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة ونرصد لكم ابرزها في السطور التالية:
إليك جدول مباريات اليوم السبت في عدة دوريات، والقنوات الناقلة:
دوري أبطال إفريقيا:
- مازيمبي vs صن داونز - الساعة 3 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
- جوانينج جالاكسي vs سيمبا - الساعة 3 مساءً.
- نواذيبو vs بيراميدز - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
- يانج أفريكانز vs الأهلي - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
- النجم الساحلي vs بترو أتلتيكو - الساعة 9 مساءً.
- أسيك ميموزا vs الوداد - الساعة 9 مساءً.
الدوري الإنجليزي:
- آرسنال vs وولفرهامبتون - الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
- برينتفورد vs لوتون تاون - الساعة 5 مساءً.
- بيرنلي vs شيفيلد يونايتد - الساعة 5 مساءً.
- نوتينجهام فورست vs إيفرتون - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
- نيوكاسل يونايتد vs مانشستر يونايتد - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:
- جيرونا vs فالنسيا – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.
- أتلتيك بيلباو vs رايو فاليكانو – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
- ريال مدريد vs غرناطة – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
- أوساسونا vs ريال سوسييداد - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:
- جنوى vs إمبولي – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.
- لاتسيو vs كالياري – الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
- ميلان vs فروسينوني – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:
- بايرن ميونخ vs يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5.
- لايبزيج vs هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرًا.
- بوروسيا مونشنجلادباخ vs هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرًا.
- بوخوم vs فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرًا.
- شتوتجارت vs فيردر بريمن – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:
- لانس vs ليون – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
- نانت vs نيس – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:
- الأخدود vs الاتفاق – الساعة 5 مساءً على قناة SSC HD.
- الفتح vs الطائي – الساعة 5 مساءً على قناة 2 SSC HD.
- الرائد vs الوحدة – الساعة 8 مساءً على قناة 2 SSC HD.
- الشباب vs التعاون – الساعة 8 مساءً على قناة SSC HD.
مواعيد مباريات الدوري التركي:
- ألانيا سبور vs قونيا سبور – الساعة 12:30 ظهرًا.
- تشايكور ريزا سبور vs إسطنبول باشاك شهير – الساعة 3 عصرًا.
- أضنة ديمرسبو vs سامسون سبور – الساعة 6 مساءً.
- بينديك سبور vs جالاتا سراي – الساعة 6 مساءً.