مباريات اليوم بالدوريات المختلفة والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة ونرصد لكم ابرزها في السطور التالية:

إليك جدول مباريات اليوم السبت في عدة دوريات، والقنوات الناقلة:

دوري أبطال إفريقيا:

مازيمبي vs صن داونز - الساعة 3 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

جوانينج جالاكسي vs سيمبا - الساعة 3 مساءً.

نواذيبو vs بيراميدز - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

يانج أفريكانز vs الأهلي - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

النجم الساحلي vs بترو أتلتيكو - الساعة 9 مساءً.

أسيك ميموزا vs الوداد - الساعة 9 مساءً.

الدوري الإنجليزي:

آرسنال vs وولفرهامبتون - الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

برينتفورد vs لوتون تاون - الساعة 5 مساءً.

بيرنلي vs شيفيلد يونايتد - الساعة 5 مساءً.

نوتينجهام فورست vs إيفرتون - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

نيوكاسل يونايتد vs مانشستر يونايتد - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

جيرونا vs فالنسيا – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.

أتلتيك بيلباو vs رايو فاليكانو – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

ريال مدريد vs غرناطة – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

أوساسونا vs ريال سوسييداد - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

جنوى vs إمبولي – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.

لاتسيو vs كالياري – الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

ميلان vs فروسينوني – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:

بايرن ميونخ vs يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5.

لايبزيج vs هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرًا.

بوروسيا مونشنجلادباخ vs هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرًا.

بوخوم vs فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرًا.

شتوتجارت vs فيردر بريمن – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:

لانس vs ليون – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

نانت vs نيس – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

الأخدود vs الاتفاق – الساعة 5 مساءً على قناة SSC HD.

الفتح vs الطائي – الساعة 5 مساءً على قناة 2 SSC HD.

الرائد vs الوحدة – الساعة 8 مساءً على قناة 2 SSC HD.

الشباب vs التعاون – الساعة 8 مساءً على قناة SSC HD.

مواعيد مباريات الدوري التركي: