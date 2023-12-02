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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم بالدوريات المختلفة والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم السبت العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة ونرصد لكم ابرزها في السطور التالية:

إليك جدول مباريات اليوم السبت في عدة دوريات، والقنوات الناقلة:

دوري أبطال إفريقيا:

  • مازيمبي vs صن داونز - الساعة 3 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
  • جوانينج جالاكسي vs سيمبا - الساعة 3 مساءً.
  • نواذيبو vs بيراميدز - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
  • يانج أفريكانز vs الأهلي - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
  • النجم الساحلي vs بترو أتلتيكو - الساعة 9 مساءً.
  • أسيك ميموزا vs الوداد - الساعة 9 مساءً.

الدوري الإنجليزي:

  • آرسنال vs وولفرهامبتون - الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
  • برينتفورد vs لوتون تاون - الساعة 5 مساءً.
  • بيرنلي vs شيفيلد يونايتد - الساعة 5 مساءً.
  • نوتينجهام فورست vs إيفرتون - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
  • نيوكاسل يونايتد vs مانشستر يونايتد - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

  • جيرونا vs فالنسيا – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.
  • أتلتيك بيلباو vs رايو فاليكانو – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
  • ريال مدريد vs غرناطة – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
  • أوساسونا vs ريال سوسييداد - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

  • جنوى vs إمبولي – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.
  • لاتسيو vs كالياري – الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
  • ميلان vs فروسينوني – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:

  • بايرن ميونخ vs يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5.
  • لايبزيج vs هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرًا.
  • بوروسيا مونشنجلادباخ vs هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرًا.
  • بوخوم vs فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرًا.
  • شتوتجارت vs فيردر بريمن – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:

  • لانس vs ليون – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
  • نانت vs نيس – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

  • الأخدود vs الاتفاق – الساعة 5 مساءً على قناة SSC HD.
  • الفتح vs الطائي – الساعة 5 مساءً على قناة 2 SSC HD.
  • الرائد vs الوحدة – الساعة 8 مساءً على قناة 2 SSC HD.
  • الشباب vs التعاون – الساعة 8 مساءً على قناة SSC HD.

مواعيد مباريات الدوري التركي:

  • ألانيا سبور vs قونيا سبور – الساعة 12:30 ظهرًا.
  • تشايكور ريزا سبور vs إسطنبول باشاك شهير – الساعة 3 عصرًا.
  • أضنة ديمرسبو vs سامسون سبور – الساعة 6 مساءً.
  • بينديك سبور vs جالاتا سراي – الساعة 6 مساءً.

 

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