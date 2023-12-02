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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزهم صلاح محسن ونيدفيد.. أبو مسلم يختار 6 لاعبين للرحيل عن الأهلي

احمد ابو مسلم
احمد ابو مسلم

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لابد من رحيل 6 لاعبين عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع مستواهم مع الفريق.

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وقال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة "النهار" : "هناك عدد من لاعبي النادي الأهلي لابد من رحيلهم خلال الفترة القادمة، لأنهم لم يستطيعوا تقديم أي شئ للفريق".

وواصل : "لابد من رحيل كل من خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر وانتوني موديست وصلاح محسن عن الأهلي في الشتاء".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستعد لمواجهة نظيره يانج افريكانز التنزاني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحمد أبو مسلم مصر

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