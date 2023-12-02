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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد الناخبين في البحرين: مصر قدمت لينا كل حاجة حلوة

صدى البلد

توجه أحد الناخبين في البحرين بالشكر لكل المسئولين عن الانتخابات الرئاسية، لتيسير الأمور، معقبا: “لازم نشارك وندعم الدولة”.

وقال خلال كلمته على قناة “إكسترا نيوز”: "في ناس بتضحي بأرواحها عشان البلد، وإننا نشارك في الانتخابات دا أقل حاجة، مصر قدمت لينا كل حاجة حلوة".

وتجرى عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد 3، 2، 1 من ديسمبر الجاري.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

البحرين الانتخابات الرئاسية إكسترا نيوز العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية 2024

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