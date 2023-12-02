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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصريون في إسبانيا يشاركون بقوة في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية| صور

المصريون في أسبانيا
المصريون في أسبانيا

يواصل المصريون في أوروبا المشاركة في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، حيث سلطت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على مشاركة المصريين في دولة أسبانيا.

وقالت الحملة: إقبال كبير من الناخبين من المصريين في أسبانيا على مقار اللجان الانتخابية بمدريد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ الجمعة 1 ديمسبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

 

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