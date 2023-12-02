المصريون في إسبانيا يشاركون بقوة في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية| صور

يواصل المصريون في أوروبا المشاركة في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، حيث سلطت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على مشاركة المصريين في دولة أسبانيا.

وقالت الحملة: إقبال كبير من الناخبين من المصريين في أسبانيا على مقار اللجان الانتخابية بمدريد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ الجمعة 1 ديمسبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.