117 دولة تتعهد بزيادة مصادر الطاقة المتجددة في العالم بحلول 2030

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف ⁦‪COP28 ‬⁩ بدبي، اليوم السبت، عن تعهد 117 دولة بزيادة مصادر الطاقة المتجددة في العالم بحلول 2030.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، وقّعت 117 دولة، اليوم السبت، تعهّدًا غير ملزم يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وتعهدت هذه الدول "بالعمل معًا" من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف جيجاوات بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار "الفروقات والظروف الوطنية" لمختلف الدول.

وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 جيجاوات على مستوى العالم.

ونهاية عام 2022، كانت القدرات العالمية للطاقات المتجددة تبلغ 3372 جيجاوات، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، مع هيمنة الطاقة الكهرومائية (37%) والطاقة الشمسية (31%) عليها.

كما وعدت الدول بمضاعفة الوتيرة السنوية للتقدم في مجال كفاءة استخدام الطاقة حتى عام 2030، من 2% إلى 4%، وتبقى هذه التعهدات غير ملزمة.