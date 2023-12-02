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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

117 دولة تتعهد بزيادة مصادر الطاقة المتجددة في العالم بحلول 2030

مؤتمر كوب 28
مؤتمر كوب 28

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف ⁦‪COP28 ‬⁩ بدبي، اليوم السبت، عن تعهد 117 دولة بزيادة مصادر الطاقة المتجددة في العالم بحلول 2030.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، وقّعت 117 دولة، اليوم السبت، تعهّدًا غير ملزم يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وتعهدت هذه الدول "بالعمل معًا" من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف جيجاوات بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار "الفروقات والظروف الوطنية" لمختلف الدول. 

وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 جيجاوات على مستوى العالم.

ونهاية عام 2022، كانت القدرات العالمية للطاقات المتجددة تبلغ 3372 جيجاوات، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، مع هيمنة الطاقة الكهرومائية (37%) والطاقة الشمسية (31%) عليها.

كما وعدت الدول بمضاعفة الوتيرة السنوية للتقدم في مجال كفاءة استخدام الطاقة حتى عام 2030، من 2% إلى 4%، وتبقى هذه التعهدات غير ملزمة.

رئاسة مؤتمر الأطراف ⁦‪COP28 ‬⁩ الطاقة المتجددة مصادر الطاقة المتجددة COP28 الطاقة الكهرومائية

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