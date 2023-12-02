رفع 610 أطنان قمامة و80 أتربة و800 ناتج تطهير من شوارع الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ان اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة مستمرة وذلك بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها وبنطاق مدينة ومركز طلخا بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورئيس مركز ومدينة طلخا.



وأوضح "مختار" أنه تم رفع 610 أطنان قمامة و80 طن أتربة و800 طن ناتج تطهير و100 طن مخلفات صلبة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية ومدينة طلخا وذلك بمشاركة 18وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر وأجا والمنصورة والسنلاوين وبني عبيد وتمي الأمديد ومحلة الدمنة وشربين و بلقاس ودكرنس ومنية النصر وميت سلسيل والكردي وحي شرق حي غرب المنصورة بالإضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.



وأوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها ان الحملة استمرت في مباشرة اعمالها باشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه مضيفا أنه استمر التنسيق لمتابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي بنطاق المنطقة المركزية وبنطاق مدينة ومركز طلخا حيث تم المرور علي جميع القطاعات بجميع المناطق .

وأكد أن العمل بالحملة استمر بمشاركة 195معده نظافه ما بين سيارات قلاب حموله 1و5 و10 و20 و 25طن و سيارات كباس حموله 16 متر مكعب وسياره 6 متر وسيارات مياه و لودار و زواحف وعدد من المكنسيات وذلك باشراف نواب رؤساء المراكز المشار اليها..

وقال رئيس جهاز النظافة ان اعمال الحملة شملت رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع الجيش وقناة السويس وعبد المنعم رياض وعبده معروف والجمهوريه ومنطقة جديله وعزبة عقل ومدينة السلام ومنطقة المختلط وسيدى يونس وشارع المديريه "ومجمع المحاكم والهدى والنور وشارع الدراسات وخلف مديربة الامن القديمه وشارع فخر الدين خالد وعزبة عقل ومساكن الشناوي و شملت اعمال الحمله أيضا تشغيل المكنسيات بشارع الجيش والمشايه والجمهوريه وعبد السلام عارف وقناه السويس و سعد زغلول وتم تقليم الأشجار بمحيط ميدان رمسيس وحول المدارس بعزبه عقل وكذلك أشجار النخيل بشارع الجمهوريه امام الجامعه باستخدام الونش التلسكوبي التابع للاداره العامه للمركبات بالمحافظه وذلك بنطاق حي شرق المنصورة، كما شملت اعمال الحمله رفع كفاءة النظافة بشوارع عبد السلام عارف والترعه والصدر و النخله وكلية اداب وأحمد ماهر وحي الجامعه وشوارع جيهان و الجلاء والعباسي وبورسعيد والشيخ حسانين والطميهي وسندوب والمجزر و الجمهوريه والمشايه والمرور و مبارك وابو الليل و الجيش والهدي والنور و العبور بنطاق حي غرب المنصورة،كما شملت اعمال الحمله تشغيل المكنسيات بكوبري طلخا وتم رفع الاتربه اعلي الكوبري وتم رفع ناتج التطهير من علي جانبي مصرف الكوكاكولا..

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