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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة: أكثر من 300 شهيد في قصف للاحتلال بحي الشجاعية

أرشيفية
أرشيفية

قال الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، إن هناك أكثر من 300 شهيد في قصف الاحتلال مربعا سكنيا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأضاف الدفاع المدني بغزة أن طائرات الاحتلال قصفت مربع سكني يضم 1000 شخص في حي الشجاعية بالكامل.

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة  نداءً عاجلا إلى مواطنيها بضرورة التوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم من أجل إنقاذ الجرحى.

كما طالبت الصحة في غزة كافة الجهات الأممية بإيجاد آليات فاعلة وعاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية لأكثر من 1.3 مليون نازح في مراكز الإيواء.

ودعت كذلك الوزارة الفلسطينية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الكوادر الصحية.

وحثت كافة الأطراف بالعمل الفوري من اجل ضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود والمستشفيات الميدانية والطواقم الطبية وضمان خروج مئات الجرحى.

وناشدت كذلك الأمم المتحدة بتفعيل القرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المؤسسات الطبية ومقدمي الخدمات الصحية والأطر القانونية لحماية المدنيين

الدفاع المدني الفلسطيني قطاع غزة حي الشجاعية مدينة غزة وزارة الصحة الفلسطينية

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