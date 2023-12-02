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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محرمة دوليا.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائف فسفورية على جنوب لبنان

صدى البلد

أفادت شبكة القدس ، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق قذائف الفسفور المحرمة دولياً على أطراف بلدة ‎الخيام جنوب لبنان.

ومن ناحية أخرى ، استشهدت مواطنتان، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة النجيلي في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنتين على الأقل.

واستهدفت طائرات الاحتلال، فريقا للدفاع المدني في مخيم المغازي وسط القطاع، أثناء عمله انقاذ مواطنين من تحت انقاض منزل تعرض للقصف، ما أدى إلى إصابة اثنين من الفريق.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح يوم الجمعة إلى أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى. 

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