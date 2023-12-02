التهجير مرفوض.. جمال رائف: حكومة إسرائيل اليمينية تقود حربا متطرفة في غزة

أكد جمال رائف مدير تحرير مجلة أكتوبر، إن الجانب الإسرائيلي هو المسئول عن ايقاف الهدنة بين فلسطين وإسرائيل ويحاول ايقاف كافة مسارات التسوية السياسية للأزمة الفلسطينية بشكل عام وهذا أصبح واضحا للمحتمع الدولي.

وأوضح رائف خلال لقائه ببرنامج، صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن الحكومة اليمينية المتطرفة من نتنياهو وجالانت وسموتريتش تقود حربا صعبة ومتطرفة للغاية تجاه أبرياء من مندنين وشيوخ ونساء وأطفال فهذا أمر ماسوي للغاية.

واستطرد مدير تحرير مجلة أكتوبر، وحاول نتنياهو أن يهدئ من الضغط الشعبي عليه داخل إسرائيل من خلال احداث التبادل للمحتجرزين، وقد شعر نتانياهو ان الزحم الدولى بدء يتراجع في دعمه خاصة من الجانب الغربي، لان الجانب الغربي بدأ ان ينصت لأمرين وهما أصوات الشوارع لديه مثلما حدث في انجلترا وهو التغير الوزاري نتيجة ضغط الشعبي في لندن، وبدء الصوت الغربي التراجع عن الانحياز المطلق.

مصر والأردن ترفضان فكرة التهجير القسري للفلسطينيين

وتابع: الدولة المصرية تتحدث دائما عن الرفض الكامل لفكرة التهجير القسري وايضا تتحدث الأردن عن نفس النقطة وما يحدث في قطاع غزة هو ايضا ما يحدث في الضفة الغربية.