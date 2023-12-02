عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التهجير مرفوض.. جمال رائف: حكومة إسرائيل اليمينية تقود حربا متطرفة في غزة

جمال رائف
جمال رائف

أكد جمال رائف مدير تحرير مجلة أكتوبر، إن الجانب الإسرائيلي هو المسئول عن ايقاف الهدنة بين فلسطين وإسرائيل ويحاول ايقاف كافة مسارات التسوية السياسية للأزمة الفلسطينية بشكل عام وهذا أصبح واضحا للمحتمع الدولي.

وأوضح رائف خلال لقائه ببرنامج، صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن الحكومة اليمينية المتطرفة من نتنياهو وجالانت وسموتريتش تقود حربا صعبة ومتطرفة للغاية تجاه أبرياء من مندنين وشيوخ ونساء وأطفال فهذا أمر ماسوي للغاية.

واستطرد مدير تحرير مجلة أكتوبر، وحاول نتنياهو أن يهدئ من الضغط الشعبي عليه داخل إسرائيل من خلال احداث التبادل للمحتجرزين، وقد شعر نتانياهو ان الزحم الدولى بدء يتراجع في دعمه خاصة من الجانب الغربي، لان الجانب الغربي بدأ ان ينصت لأمرين وهما أصوات الشوارع لديه مثلما حدث في انجلترا وهو التغير الوزاري نتيجة ضغط الشعبي في لندن، وبدء الصوت الغربي التراجع عن الانحياز المطلق.

مصر والأردن ترفضان فكرة التهجير القسري للفلسطينيين

وتابع: الدولة المصرية تتحدث دائما عن الرفض الكامل لفكرة التهجير القسري وايضا تتحدث الأردن عن نفس النقطة وما يحدث في قطاع غزة هو ايضا ما يحدث في الضفة الغربية.

الهدنة فلسطين التهجير القسري الأردن نتانياهو سموتريتش ايقاف الهدنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة

ترشيحاتنا

غزة .. ارتفاع عدد الضحايا إلى 15207 شهيدا و40650 جريحا

بيقابل الرجالة| القبض على طبيب في الدقهلية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب.. تفاصيل مثيرة

الفصائل الفلسطينية تستهدف ناقلتي جند إسرائيليتين شمال غزة

عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

بعد الزلزال المدمر.. هزة ارتدادية بقوة 6.4 ريختر تضرب جنوب الفلبين

النائب مجاهد نصار يشارك في مؤتمر التحالف الوطني الأهلي بشبرا الخيمة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ