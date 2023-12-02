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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة المصرية في الدوحة: الإقبال متزايد ونجدّد الدعوة لمواطنينا بقطر لممارسة حقهم الدستوري|صور

المصريين في قطر
المصريين في قطر

تجدد السفارة المصرية في الدوحة دعوتها لكافة المواطنين المصريين المتواجدين بدولة قطر إلى ممارسة حقهم الدستورى بالإدلاء بأصواتهم خلال الاستحقاق الانتخابي.

وشهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 اقبالا كثيفا من ابناء الجالية المصرية في قطر منذ فتح ابوابها خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بمقر اللجنة الفرعية بسفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة.

وتجدد السفارة المصرية في الدوحة دعوتها لكافة المواطنين المصريين المتواجدين بدولة قطر إلى ممارسة حقهم الدستورى بالإدلاء بأصواتهم خلال الاستحقاق الانتخابي.

وبحسب التوقيتات الدولية، فإن اللجنة الفرعية في نيوزيلندا، كانت أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين، فيما تعد الدائرة الانتخابية في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، آخر اللجان الانتخابية التي تغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأضاف الوزير شكرى، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
اقبال كثيف لابناء الجالية المصرية في قطر خلال ايام الانتخابات
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