بيراميدز يفشل في تصدر مجموعته ويخسر في ثاني جولاته بدوري أبطال إفريقيا

خسر فريق بيراميدز في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق نواذيبو الموريتاني بهدفين دون رد.

سجل نواذيبو الموريتاني الهدف الاول في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق عمار سيدي بونا مستفيدا من أخطاء دفاع الفريق السماوي.

وفي الدقيقة 47 اشهر الحكم بطاقة حمراء لدينين لاعب نواذيبو بعد عرقلة لمهاجم بيراميدز ماييلي.

وواصل بيراميدز الضغط خلال مجريات الشوط الثاني لتعديل النتيجة ولكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 94 نجح لاعب نواذيبو من تسجيل ثاني اهداف فريقه مأمنأ علي الثلاث نقاط للفريق الموريتاني ليتساوي كل فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط

بيراميدز 3 نقاط

صن داونز 3 نقاط

مازيمبي 3 نقاط

نواذيبو 3 نقاط

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي