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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي: حان وقت النصر وتوجيه ضربة قاتلة لحماس

بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش

علق وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم السبت، على انتهاء الهدنة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الوزير المتطرف: "نحن عائدون إلى الأبد كما وعدنا، بعد أسابيع عديدة من الإنجازات والأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع، توقفنا مؤقتا وأعدنا جزءا كبيرا من المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) إلى منازلهم".

وأضاف سموتريتش: "حان وقت النصر؛ لتوجيه ضربة قاتلة لحماس، وإعادة المختطفين المتبقين إلى وطنهم، وإزالة التهديد النازي على دولة إسرائيل". 

وفي وقت سابق، أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، بارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 15207 شهيدا و40650 جريحا جراء عـدوان الاحتلال منذ 7 أكتوبر.

وأوضح المكتب أن 70% من الفلسطينيين الذين استشهدوا هم أطفال ونساء، لافتا إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل لمرحلة كارثية.

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