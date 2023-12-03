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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الدجاج بصوص الزبدة والليمون

صدى البلد

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة نقدم لكي طريقة عمل الدجاج بصوص الزبدة والليمون.

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المكونات

4قطع من صدور دجاج.
2ملعقة كبيرة من الدقيق.
6ملعقة كبيرة من الزبدة.
ملح وفلفل أسود.
1ملعقة كبيرة من الزيتون الأخضر.
2ملعقة كبيرة من الزيت.
2كوب من مرقة دجاج.
ربع كوب من عصير الليمون.
1ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
2ملعقة كبيرة من الخل.

 

طريقة تحضير 

نحضر طبق ونتبل الملح والفلفل الدجاج جيداً.بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة كبيرة على النار، ونضع فيه الزبدة حتى تسخن جيداً.ثم نقوم بوضع قطع الدجاج، ويشوح جيداً، حتى يتغير لونها تحصل على اللون الذهبي.نضيف المرقة ونقلب جيداً نتركها تغلي على نار هادئة.ترفع قطع الدجاج في طبق جانبي، ونضيف الزيتون الأخضر المقطع.نترك الزيتون حتي تنضج ويهرس جيداً بواسطة شوكة.بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة وعصير الليمون والخل ونقلب جيداً.

بعد ذلك نحضر مقلاة أخري، ونضع الزيت والدقيق ونقلب جيداً، حتي نحصل على اللون الذهبي ورائحته الدقيق تظهر.ثم نقوم بوضع كوب من الماء مع التقليب المستمر، حتى يغلي جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع خليط الدقيق على المقلاة التي بها الزيتون والزبدة.ثم يضاف قطع الدجاج والبقدونس، ونتركها تغلي مع الصوص مع إضافة الملح والفلفل.تترك تغلي حتي نحصل على قوام كريمي ثقيل.توضع قطع الدجاج في طبق التقديم وتزيين بالبقدونس مع المكرونة أو الأرز بالهنا والشفا. 

الدجاج الزبدة صدور دجاج البقدونس ملح

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