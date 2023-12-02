بينهم أطفال ونساء|نتنياهو: أعدنا 110 أسرى لدى حماس والمهمة لم تكتمل بعد

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على عودة عشرات الأسرى إلى إسرائيل ضمن الصفقة مع حماس، وقال إن حكومته تمكنت من إعادت 110 أسرى لدى حركة حماس بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى العشرات من المواطنين الأجانب.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت: “ما أعظم السعادة بعودتهم، وما أعظم الألم لمن قتلوا بقسوة ، لقد كافحت كثيرا في الأيام التي سبقت القرار”.

وأوضح "لقد أجرينا مفاوضات صعبة تحت النار، من الصباح إلى المساء. لقد تحدثت بشكل متكرر مع الرئيس بايدن ومع الوسطاء لتحسين الخطوط العريضة".

وتابع: بالفعل تمكنا من تحسينها بشكل كبير. لقد أطلقنا جهدا عالميا مع الموساد وجهاز المخابرات الإسرائيلي".

واستطرد: لقد حافظنا على اتصالات يومية مع البيت الأبيض. وقد أثمرت الجهود وضاعفنا عدد المفرج عنهم، لكن المهمة لم تكتمل بعد".