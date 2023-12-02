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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يحافظ على صدارة الدوري الإسباني بفوزه على غرناطة

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق نادي ريال مدريد فوزا هاما على حساب غرناطة في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإسباني، بهدفين نظيفين.

 

وسجل أهداف ريال مدريد كل من براهيم دياز في الدقيقة 27، وضاعف رودريجو النتيجة للميرنجي بالهدف الثاني في الدقيقة 57.

 

وبتلك النتيجة حافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف صاحب نفس الرصيد، وجاء ثالثا أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة منقوص من مباراتين ويليه برشلونة بنفس الرصيد منقوصا من مباراة واحدة.

 

وكان قد أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفنى لريال مدريد عن التشكيلة الرسمية لفريقه التى سيخوض بها لقاء غرناطة وجاءت كالتالي:


تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد غرناطة


حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال- ديفيد ألابا- أنطونيو روديجير- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام- توني كروس- فيديريكو فالفيردي.

في الهجوم: رودريجو جوس- خوسيلو- براهيم دياز.

ريال مدريد غرناطة جيرونا الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برشلونة

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