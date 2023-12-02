تعليق صادم من نبيل الحلفاوي على أحداث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

علق الفنان نبيل الحلفاوي علي تعادل الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب بنيامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه علي اكس "للأسف مستوى اللاعبين تراجع سواء بالنسبة للمهارات الأساسية أو التمرير أو التسديد أو اللعب من لمسة واحدة، إمام لم يصل بعد، عموما الكل ليسوا على مستوى الأهلي.

وتابع "تحسن الأداء في الشوط الثاني واقتربنا من شكل الأهلي حتى أحرزنا الهدف. وكأنما انتهت المباراة. فتعادلنا، إهدار الأهداف عرض مستمر".

واستكمل: "ملحوظة في الفترة الأخيرة.

لاعبو الأهلي يتعالون على الكرة الثانية(السكند بول) يقولك أنا اعور نفسي ليه؟ حلال عليه ونبقى ناخدها منهم على رواقة".

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ مدافع يانج أفريكانز.

وسجل زوزوا هدف التعادل ليانج أفريكانز، في الدقيقة 90+1، بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.