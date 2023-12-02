كاملة العدد|جلسة حوارية لـ«ويل سميث» مع ريا أبي راشد بمهرجان البحر الأحمر

أقيمت جلسة حوارية خاصة للنجم ويل سميث على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.

وخلال الحوار الذي أدارته الإلامية ريا أبي راشد تحدث سميث عن عديد من المحطات في حياته وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على حجز كامل مقاعد القاعة في وقت قياسي.

وزار نجم هوليود الشهير في وقت سابق منطقة البلد في جدة التاريخية لاستكشاف التاريخ العريق لمنطقة البلد، متأملاً جمال مبانيها العريقة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية