أهم يوم في حياتنا.. رسائل من المصريين بالخارج عن الانتخابات الرئاسية

أذاع برنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور"، رسائل من أبناء الجاليات المصرية بالخارج حول الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي تنتهي للمصريين بالخارج غدا الأحد.

وقالت مواطنة مصرية: "أعداد المشاركين في الانتخابات فاقت توقعاتنا، فقد كنا نتوقع أنها ستكون قليلة جدا، ولكن الكثير من المصريين شاركوا، ومنهم الشباب، وعموما، فإن هذه المشاركة، تدل على وعي المصريين بأهمية مشاركتهم بالانتخابات، كل فئات المصريين شاركوا مثل المرأة والشباب وكبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، كما جاء الأطفال بصحبة أسرهم".

الانتخابات تسير بشكل جيد

ووصفت مواطنة مصرية أخرى، اليوم الذي شاركت فيه بالانتخابات الرئاسية 2024 بأنه الأهم في حياتها، مضيفة: "أحسست بأن صوتي وصل، وبخاصة عندما يسهم صوتي في انتخاب مرشحي المفضل، وبالطبع هو عبدالفتاح السيسي لأنه سيحمي بلدنا".

وقال مواطن آخر: "الحمد لله، الانتخابات تسير بشكل جيد، ونتوقع المزيد من الإقبال غد الأحد".

وعبّرت مواطنة مصرية عن سعادتها بالعرس الانتخابي، مشيرةً إلى أن الانتخابات هي يوم في حب مصر، ومؤكدةً أن المصريين بالخارج مصرون على المشاركة الإيجابية والفعالة في عملية التصويت وبناء جمهورية مصر الجديدة".